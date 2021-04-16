كوريا تسجل أولى الحالات من النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا

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اكتشفت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أولى الحالات المؤكدة من النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.وصرح مسؤول كبير في وزارة الصحة الكورية في مؤتمر صحفي أمس الأحد بأنه كان قد تم تأكيد إصابة 94 شخصا هنديا يعيشون في كوريا بفيروس كورونا منذ شهر يناير، واتضح أن تسعة منهم مصابون بالنسخة الهندية المتحورة من الفيروس، وقد تم اكتشاف اثنين منهم الشهر الماضي، والباقي خلال هذا الشهر.وأضاف المسؤول أنه نظرا لندرة المعلومات حول معدل انتقال العدوى والوفيات بالنسبة للنسخة الهندية، فإن السلطات تراقب الوضع عن كثب.ويذكر أن السلطات الصحية تطلق رسميا على النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا "بي.1. 617"، كما يطلق عليه اسم "المتحور المزدوج"، وهو يحمل طفرتيْن، ولديه قدرة على الهروب من الأجسام المضادة.وقد تم اكتشاف هذه النسخة المتحورة من الفيروس لأول مرة الشهر الماضي من قبل مسؤولي الصحة الهنود وتم ربطه بالارتفاع الأخير في عدد الإصابات هناك.