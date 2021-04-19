البرلمان الكوري يبدأ جلسة استجواب اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

يبدأ البرلمان الكوري الجنوبي جلسة استجواب اليوم الاثنين وتستغرق ثلاثة أيام، لمناقشة سياسات الحكومة في مختلف القطاعات.ومن المتوقع أن تهيمن على جلسة الأسئلة والأجوبة البرلمانية السياسات العقارية وجهود الحجر الصحي الحكومية والاستجابة لوباء كورونا وبرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا.ونظرا لاستقالة رئيس الوزراء "جونغ سي كيون" مؤخرا، من المتوقع أن يحضر نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية "هونغ نام كي" هذه الجلسة بصفته نائبا لرئيس الوزراء.وسوف يستجوب النواب كبار المسؤولين الحكوميين بشأن السياسة والدبلوماسية والأمن والتوحيد اليوم الاثنين، والاقتصاد غدا الثلاثاء، ثم التعليم والمجتمع والثقافة بعد غد الأربعاء.ومن المنتظر أن يطرح نواب الحزب الديمقراطي الحاكم أسئلة حول قضايا العقارات، وإصلاحات الملاحقة القضائية، وإطلاق اليابان المزمع للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، وسياسة إدارة بايدن تجاه كوريا الشمالية، بينما سيركز حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي على حملة التطعيم الجارية ضد فيروس كورونا وسياسات الحكومة العقارية.