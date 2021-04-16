استجواب رئيس مكتب المدعي العام في سيول بشأن مزاعم إساءة استخدام السلطة

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تم استجواب رئيس مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية بشأن إساءة استخدامه المزعومة للسلطة فيما يتعلق بالتحقيق في قضية حظر السفر الصادر ضد نائب وزير العدل السابق "كيم هاك وي" في عام 2019.ووفقا لمكتب مدعي منطقة "سو وان" يوم أمس الأحد، تم استجواب "لي سونغ يون" لمدة تسع ساعات كمشتبه به أول من أمس السبت، حيث يُشتبه في أنه مارس نفوذا لا داعي له في شهر يونيو من عام 2019 لإنهاء التحقيق في حظر الخروج غير القانوني الذي فُرض على نائب وزير العدل السابق المتورط في عدد من الفضائح.وتركزت التحقيقات مع "لي"، الذي كان يرأس فريق مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام الأعلى في ذلك الوقت، على مزاعم بأن فريقه ضغط على المحققين الذين ينظرون في القضية لرفض الشكوك المحيطة بحظر السفر.وجاء استجواب يوم السبت بعد رفض متكرر من قبل "لي" للامتثال لأوامر الاستدعاء.