انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا عن مستوى 600

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الأحد، لينخفض العدد اليومي للإصابات عن مستوى 600 حالة لأول مرة منذ ستة أيام. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن الإصابات الجديدة رفعت عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 114 ألفا و646. وقد انخفض الرقم اليومي بحوالي 140 عن اليوم السابق، لكنه يُعزى بشكل أساسي إلى انخفاض عدد الاختبارات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولا تزال مخاوف زيادة العدوى بالفيروس مرتفعة وسط استمرار تفشي العدوى بين مجموعات متفرقة في جميع أنحاء البلاد، وأيضا اكتشاف أولى الحالات المؤكدة من النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا.ومن بين الحالات الجديدة المكتشفة طوال يوم أمس، كانت هناك 512 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 20 حالة لدى القادمين من الخارج. وجاء أكثر من نصف عدد حالات الإصابة المحلية من منطقة العاصمة الكبرى، حيث تم اكتشاف 136 حالة في سيول، و142 في مقاطعة كيونغ كي، وعشر حالات في مدينة إنتشون، بينما تم اكتشاف 224 حالة في مناطق أخرى من البلاد. ومن ناحية أخرى، تم الإبلاغ عن أربع وفيات أخرى بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ألف و801، وليبلغ معدل الوفيات 1,56%، بينما انخفض عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار ثلاثة، ليصل إلى 99.