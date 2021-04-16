إل جي وجنرال موتورز تكشفان عن مشروع مشترك لبطاريات السيارات الكهربائية

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أعلنت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" الكورية وشركة "جنرال موتورز" الأمريكية عن مشروع مشترك لبناء مصنع جديد ثانٍ لإنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية.وقالت شركة "إل جي" يوم 16 من شهر ابريل الحالي إن مراسم الكشف عن هذا المشروع قد أقيمت يوم الجمعة الماضي في مدينة "ناش فيل" بولاية "تينيسي" الأمريكية بمشاركة عدد من مسؤولي الشركتين، بمن فيهم "ماري بارا" الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز" و"كيم جونغ هيون" رئيس شركة "إل جي إنرجي سوليوشن"، و"بيل لي" حاكم ولاية تينيسي".وبموجب خطة الشركتين، سيتم بناء المصنع الثاني بقيمة 2.3 مليار دولار في "سبرينغ هيل" بولاية تينيسي في أواخر عام 2023، وسوف يسهم هذا المصنع في خلق 1300 وظيفة جديدة، وستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 35 غيغا واط في الساعة.ويشار إلى أن الشركتين الكورية والأمريكية تقومان حاليا ببناء أول مصنع مشترك بطاقة إنتاجية تبلغ 35 غيغا واط في الساعة في "لوردس تاون" بولاية "أوهايو" الأمريكية.وبهذا سيصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنعين معا إلى 70 غيغا واط في الساعة في عام 2024.وقالت "ماري بارا" الرئيسة التنفيذية لـ"جنرال موتورز" إن مشروع بناء المصنع الثاني الجديد لخلايا البطاريات يعد خطوة رئيسية أخرى نحو الانتقال إلى مستقبل السيارات الكهربائية بالكامل.ومن جانبه قال "كيم جونغ هيون" رئيس شركة "إل جي" إن المصنع الجديد سيسهم في إنجاح السياسات الأمريكية للصفقة الخضراء.