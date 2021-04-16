بيونغ يانغ تدين خطة سيول لشراء أسلحة

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أعربت كوريا الشمالية عن قلقها من خطة الجيش الكوري الجنوبي لزيادة ترسانته من الأسلحة.ووجه موقع "صدى التوحيد" الدعائي الكوري الشمالي على الإنترنت أمس الأحد انتقادات لخطة كوريا الجنوبية لشراء أسلحة، ووصفها بأنها محاولة واضحة للمواجهة العسكرية مع كوريا الشمالية.وأشار أيضا إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يكثف من خططه لتطوير وشراء أسلحة متطورة استعدادا لغزو كوريا الشمالية، في الوقت الذي تتزايد فيه شكاوى المواطنين الكوريين الجنوبيين أكثر من أي وقت مضى بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.يذكر أن حكومة كوريا الجنوبية قد قررت مؤخرا استيراد 36 مروحية قتالية كبيرة الحجم، وبناء 3 مدمرات حديثة من فئة "إيجيس"، وتغطية النقص في القنابل الموجهة بنظام تحديد المواقع "جي بي إس".