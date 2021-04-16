الرئيس الكوري يشارك في قمة المناخ يوم الخميس

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أعلن مكتب الرئاسة الكورية اليوم الاثنين أن الرئيس "مون جيه إين" سوف يشارك في قمة المناخ التي ستنظمها الولايات المتحدة عبر الفيديو يوم الخميس القادم، الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري.وستكون مشاركة الرئيس "مون" بناء على دعوة وجهها له الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ضمن 40 من قادة دول العالم للمشاركة في تلك القمة.وكان الرئيس الكوري "مون" قد أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي "بايدن" يوم الرابع من فبراير الماضي، بعد 14 يوما من تنصيبه، وسوف يقوم بزيارة لواشنطن في أواخر مايو القادم لعقد أول قمة مباشرة معه.ومن بين القادة المدعوين إلى قمة المناخ، قادة الدول الأعضاء الـ17 في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، ومنهم الرئيسان الصيني "شي جين بينغ" والروسي "فلاديمير بوتين"، و23 من قادة دول آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوربا والقارة الأمريكية.وسوف يشارك الرئيس الكوري في أول جلسة من قمة المناخ والتي ستقام مساء يوم الخميس، حيث يؤكد على عزم كوريا الجنوبية تعزيز أنشطتها الخاصة بمواجهة تغير المناخ، بما في ذلك رفع الهدف الوطني لتخفيض غازات الاحتباس الحراري من أجل تحقيق الحياد الكاربوني حتى عام 2050.كما سيدعو المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام بقمة سيول لتضامن النمو الأخضر التي ستنظمها كوريا الحنوبية في شهر مايو القادم.