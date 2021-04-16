صحيفة صينية تنشر إعلانا يروج للسياحة في كوريا

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نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني في عددها الصادر يوم الثاني عشر من شهر أبريل الجاري إعلانا ترويجيا للسياحة الكورية يظهر فيها أعضاء فرقة "إكسو" الشبابية وقصر "كيونغ هي" في الخلفية.ويشجع الإعلان المواطنين الصينيين على تجربة ثقافة كوريا الجنوبية والشعور بماضيها وحاضرها.وتعد صحيفة "غلوبال تايمز" أول صحيفة من بين الصحف الصينية الحكومية التي تنشر إعلانا يتعلق بالسياحة الكورية منذ حدوث خلافات بين سيول وبكين بسبب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية.وتخطط الصحيفة لنشر خمسة إعلانات إضافية حول المعالم السياحية الكورية والأخبار المتعلقة بها.وكانت نفس الصحيفة الصينية قد قادت حملة تشويه الحقائق المتعلقة بكوريا الجنوبية بشأن أصول المخلل الكوري "كيم تشي" والزي التقليدي الكوري "هان بوك"، بالإضافة إلى ما يتعلق بفرقة "بي تي إس".وقال البروفسور "مون إيل هيون" الأستاذ في كلية القانون الصينية إن قيام الصحيفة بنشر إعلان يتعلق بالسياحة الكورية هو مؤشر على حسن نية الحكومة الصينية لفتح أبوابها أمام السياحة الكورية.يذكر أن كوريا الجنوبية والصين قد أكدتا أهمية التبادلات الثقافية بين البلدين وذلك خلال محادثة هاتفية بين رئيسيها، ومحادثات عقدت بين وزيري خارجية البلدين بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، والتي ستصادف العام القادم.