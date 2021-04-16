واشنطن تقول إن تدخلها في قضية تصريف المياه الملوثة اليابانية غير مناسب

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قال "جون كيري" المبعوث الأمريكي لقضايا المناخ إن تدخل الولايات المتحدة في قضية تصريف اليابان للمياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" النووية أمر غير مناسب.وأوضحت وزارة الخارجية الكورية أن الوزير "جونغ أوي يونغ" سعى للحصول على الدعم من قبل واشنطن لموقف كوريا المعارض لخطة طوكيو لتصريف المياه من محطة فوكوشيما، وذلك خلال اجتماعه مع "كيري"، حيث نقل الوزير الكوري "جونغ" مخاوف الحكومة والشعب الكوري الجادة بشأن قرار اليابان بتصريف تلك المياه الملوثة إشعاعيا إلى البحر، وطلب من الجانب الأمريكي الاهتمام والتعاون حتى تقدم اليابان المعلومات ذات الصلة بطريقة أكثر شفافية وسرعة.لكن المبعوث الأمريكي "جون كيري" أكد في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد إن الولايات المتحدة لن تتدخل في هذه القضية، رافضا طلب الحكومة الكورية.وأضاف "كيري" أن الولايات المتحدة واثقة من أن الحكومة اليابانية تجري مشاورات كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية قد وضعت عملية تحقق صارمة.ومن جانبها، قالت وسائل الإعلام الصينية إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا صفقة سياسية بشأن قضية تصريف المياه الملوثة، من أجل المواجهة المشتركة ضد الصين.