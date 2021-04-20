الرئيس مون يعيد التأكيد على إرادة حكومته للخدمة العامة بعد إجراء تعديل وزاري

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تعهد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ببذل قصارى جهده في الأشهر المتبقية من ولايته إلى أن يترك منصبه في العام القادم، ووعد بتغيير ما ينقصه دون تردد. وفي لقاء مع مساعديه يوم أمس الاثنين، قال مون إنه سينظر في ما وصفه بـ"توبيخ الجمهور"، المتمثل في نتائج الانتخابات التكميلية الأخيرة، "كدواء مُر يفيد في تأمل الوضع، واستخدامه كفرصة لبناء زخم من أجل بداية جديدة". وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إجرائه تعديلا وزاريا الأسبوع الماضي بعد الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الحزب الديمقراطي الحاكم أمام حزب المعارضة الرئيسي "قوة الشعب" في الانتخابات الفرعية في وقت سابق من هذا الشهر. وقال الرئيس إن حكومته ستفي بكل إخلاص بالتفويضات الممنوحة لها من قبل الشعب في الفترة المتبقية من ولايتها، مؤكدا على أن جهود الحكومة ستشهد المزيد من التطور والتصحيح. وفيما يتعلق باستجابة حكومته لوباء كورونا، استشهد مون بالتقييمات الدولية الإيجابية ووصفها بأنها "إنجاز وطني يمكن للشعب الكوري أن يفخر به". ومع ذلك، أضاف أن الوضع لا يزال خطيرا وأن هناك العديد من التحديات التي تنتظر الاقتصاد والتي تتطلب المزيد من الجهود لتحقيق الانتعاش الكامل. وأشار مون إلى أن الشعب سيقيّم الحكومة ليس على أساس أدائها السابق ولكن على أساس المشاكل والتحديات الآن وما بعد الآن، وحث الرئيس المسؤولين على تجديد عزمهم على خدمة الجمهور والحفاظ على الأخلاقيات والقدرة حتى النهاية، كما دعا إلى التواصل والتعاون مع كتلة المعارضة.