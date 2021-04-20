كوريا تضع الوافدين من جنوب إفريقيا في منشآت الحجر الصحي لمدة أسبوعين

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قررت حكومة كوريا الجنوبية وضع القادمين من جنوب إفريقيا وتنزانيا ودول أخرى "معرضة لزيادة خطر وباء كورونا"، في منشآت الحجر الصحي الحكومية لمدة أسبوعين، وذلك في محاولة لوقف انتشار سلالة جنوب أفريقيا من فيروس كورونا. وقال المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة يوم أمس الاثنين إن الوافدين من البلدان التي يوجد فيها خطر كبير من عدوى سلالة جنوب أفريقيا سوف يخضعون للحجر الصحي في مرافق الدولة المحددة مسبقا بدءا من يوم الخميس. ويستند هذا القرار إلى الحكم القائل بأن لقاحات كورونا أقل فاعلية ضد سلالة جنوب أفريقيا مقارنة بالسلالتين الأخريين من الفيروس اللتين نشأتا في المملكة المتحدة والبرازيل، وأن سلالة جنوب أفريقيا تشكل خطرا دائما لنشر العدوى في المجتمع الكوري الجنوبي. وبناء على ذلك، سيُطلب من الأشخاص الخاضعين للقاعدة الجديدة تقديم مستندات عند نقاط التفتيش تثبت أنهم أجروا اختبارات "بي سي آر" بنتائج سلبية لفيروس كورونا، كما سيخضعون لاختبارات إضافية عند الوصول، وبعد ذلك سيتم وضعهم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما في مرافق حكومية محددة مسبقا. وسوف يتعين على الأجانب الذين يصلون لإقامة قصيرة دفع ثمن الإقامة في تلك المرافق، بينما سيتم إعفاء الكوريين الجنوبيين أو الأجانب الذين يدخلون في حالة إقامة طويلة الأجل، من تلك التكاليف.