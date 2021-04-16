الحكومة الكورية تخطط لتطعيم 12 مليون شخص بلقاحات كورونا خلال النصف الأول من العام

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أعلنت الحكومة الكورية أنها تخطط لتطعيم 3 ملايين شخص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في غضون هذا الشهر، بحيث يصل عدد الذين تلقوا التطعيمات خلال النصف الأول من هذا العام إلى 12 مليون شخص، وذلك رغم مواجهة العالم صعوبات في إمدادات اللقاحات.وقال وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستوفر 264 مركزا جديدا للتطعيم في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية هذا الشهر ضمن جهودها الرامية إلى تسريع وتيرة التطعيم.وأضاف الوزير "كوان" أن الحكومة ستستخدم جميع طاقتها الممكنة للحصول على لقاحات كورونا المخطط لشرائها، والإمدادات الإضافية المقرر التعاقد عليها.وأشار إلى أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة بلغ 621 شخصا في الأسبوع الماضي، بزيادة مقدارها 42 شخصا مقارنة بالأسبوع الأسبق، داعيا أفراد الشعب إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا.