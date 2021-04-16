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السياسية

طوكيو تطلب من سيول تفريق تجمع طلاب كوريين بالقرب من السفارة اليابانية

Write: 2021-04-20 10:53:05Update: 2021-04-20 12:20:33

طوكيو تطلب من سيول تفريق تجمع طلاب كوريين بالقرب من السفارة اليابانية

Photo : KBS News

طلبت الحكومة اليابانية من حكومة كوريا الجنوبية تفريق اعتصام ينظمه طلاب جامعيون كوريون جنوبيون أمام السفارة اليابانية في سيول احتجاجا على قرار طوكيو بالتخلص من المياه المشعة في محطة فوكوشيما النووية.
ونقل كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "كاتسونوبو كاتو" هذا الموقف عندما سئل عن ذلك الموضوع في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، حيث قال إن الحكومة اليابانية طلبت من حكومة كوريا الجنوبية اتخاذ "ردود مناسبة"، مثل تفريق المظاهرة وتعزيز الأمن حول مبنى السفارة. وأضاف أن حكومته ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة لسلامة البعثة الدبلوماسية اليابانية لدى كوريا.
وكانت مجموعة طلابية جامعية قد أطلقت مسيرة احتجاجية يوم الجمعة إلى أجل غير مسمى لمطالبة الحكومة اليابانية بإلغاء قرارها بالتخلص من المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط. وقال الطلاب إن إطلاق تلك المياه الملوثة سيشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم وأرواحهم.


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