توقعات بتحقيق المناعة الجماعية في كوريا بحلول نوفمبر هذا العام

Photo : YONHAP News

صرح القائم بأعمال رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" بأن المشاورات مع موردي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقترب من نهايتها بشأن إمدادات اللقاحات الإضافية لكوريا الجنوبية.وأضاف "هونغ" في تصريح أدلى به أمام جلسة استجواب برلماني عقدت أمس الاثنين في مقر البرلمان، أن المشاورات الدبلوماسية جارية الآن لضمان حصول كوريا على المزيد من لقاحات كورونا.يذكر أن الحكومة الكورية كانت قد وقعت صفقات لشراء لقاحات تكفي لتطعيم 79 مليون شخص، لكن مع تزايد عدم اليقين بشأن العرض والطلب على اللقاحات على مستوى العالم، أصبحت قلقة من احتمال عدم تمكنها من الحصول على اللقاحات المخطط لشرائها.وأكد نائب رئيس الوزراء "هونغ" أنه من المتوقع أن تتحقق المناعة الجماعية في كوريا بحلول شهر نوفمبر القادم، وذلك إذا تمت إمدادات اللقاحات المخطط لها دون تغيير.وجدد هونغ التأكيد على موقف الحكومة الذي يسعى إلى ضمان الحصول على لقاحات تكفي لتطعيم 12 مليون شخص خلال النصف الأول من هذا العام.