كوريا والصين تنفذان إجراءات مشتركة لمنع الصيد غير المشروع في البحر الغربي

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء بأنها تخطط لإجراء دوريات مشتركة مع الصين خلال هذا الأسبوع للقضاء على أنشطة الصيد غير القانونية في البحر الأصفر.وأوضحت الوزارة أن سلطات مصائد الأسماك في البلدين ستجري جولات تفتيش مشتركة بدءا من الغد الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم، في منطقة الصيد المشتركة بين البلدين في البحر الأصفر، حيث تتداخل المناطق الاقتصادية الخاصة للبلدين.وفي تلك المنطقة، يمكن لسفن الصيد من كوريا الجنوبية والصين الصيد بحرية دون السعي للحصول على موافقة من الدولة الأخرى.وسوف تنشر كوريا الجنوبية زورق دورية زنة ألفي طن، بينما سترسل الصين سفينة تزن ثلاثة آلاف طن. وبعد ذلك يخطط الجانبان لإخطار بعضهما البعض بالإجراءات المتخذة على سفن البلدين التي تم ضبطها وهي تقوم بعمليات غير مشروعة.ويذكر أن كوريا الجنوبية والصين ظلتا تقومان بدوريات مشتركة منذ عام 2014.