لجنة الأجور تبدأ مداولاتها بشأن الحد الأدنى للأجور للعام القادم

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تبدأ لجنة الحد الأدنى للأجور مناقشات اليوم الثلاثاء لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم.وسوف تعقد اللجنة، التي تضم 27 عضوا يمثلون الحكومة والعمال وأرباب العمل، جلستها العامة الأولى لهذا العام بعد ظهر اليوم في وسط سيول. وسوف تقرر اللجنة ما إذا كانت سترفع أو تخفض الحد الأدنى للأجور من ثمانية آلاف و720 وون في الساعة لهذا العام.ويذكر أنه في ظل حكومة الرئيس "مون جيه إين" قفز الحد الأدنى للأجور لعام 2018 بنسبة 16,4 في المائة عن العام السابق، ثم بنسبة 10,9 في المائة في عام 2019. لكن هذا النمو في الحد الأدنى للأجور تباطأ إلى 2,9 في المائة في عام 2020، ثم 1,5 في المائة لهذا العام.ويشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى عشرة آلاف وون في الساعة أحد تعهدات مون الانتخابية الرئيسية في سياسات العمل، لكن ذلك أصبح شبه مستحيل مع تجمد سوق العمل بسبب جائحة كورونا.