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الدولية

الولايات المتحدة توزع لقاحات كورونا على جميع البالغين

Write: 2021-04-20 11:02:22

الولايات المتحدة توزع لقاحات كورونا على جميع البالغين

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال مقطع فيديو بثه من البيت الأبيض أنه اعتبارا من يوم أمس الاثنين، صار كل المواطنين الأمريكيين البالغين مؤهلين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحا أن هناك جرعات كافية، وحث الجمهور على الحصول على تلك اللقاحات.
وتعني هذه الخطوة أن جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى العاصمة وبورتوريكو، صاروا مؤهلين الآن لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
ووفقا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد تلقى نصف عدد البالغين في الولايات المتحدة، أي حوالي 130 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى يوم أول من أمس الأحد.
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