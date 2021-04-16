واشنطن تبقى على العقوبات على بيونغ يانغ حتى يتم نزع سلاحها النووي

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات على كوريا الشمالية ستظل سارية إلى أن يتم نزع الأسلحة النووية منها بشكل نهائي وقابل للتحقق بالكامل، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ استمرت في ممارسة أنشطتها النووية خلال العام الماضي.جاء هذا الموقف في تقرير صادر عن الوزارة الأمريكية أمس الأحد حول تنفيذ خطة الحد من التسلح وعدم انتشار السلاح النووي ونزعه لعام 2021.وأشار التقرير إلى أنه يجري الآن العمل في بناء مفاعل نووي تجربي يعمل بالماء الخفيف في منشأة يونغ بيون النووية في كوريا الشمالية، وهو ما يثير القلق من احتمال استخدام المفاعل في تطوير التقنية الخاصة بتكثيف مادة اليورانيوم المستخدمة في إنتاج مواد الانشطار النووي للأسلحة النووية.وقال التقرير إن الأنشطة النووية الكورية الشمالية المستمرة تدل دلالة واضحة على أن بيونغ يانغ لن تلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الأمريكية الكورية الشمالية في سنغافوره في عام 2018 ، والداعي إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أنه توجد منشآت نووية أخرى غير معروفة في كوريا الشمالية، كما أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مفاوضات بناءة مع كوريا الشمالية، لكن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كوريا الشمالية ستبقى كما هي إلى أن يحين الوقت الذي يتم فيه نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وقابل للتحقق بالكامل.