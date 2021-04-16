سيول تسعى لاتخاذ إجراءات دبلوماسية ردا على إطلاق المياه الملوثة اليابانية

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية على المستوى متعدد الأطراف من خلال المنظمات الدولية ردا على قرار الحكومة اليابانية بتصريف المياه الملوثة من محطة فيوكوشيما النووية في البحر.جاء ذلك في تقرير قدمته الوزارة للجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والتوحيد اليوم الثلاثاء، حيث أوضحت أنها ستقوم بمناقشة مشاكل القرار الياباني عن طريق المنظمات الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.وأكدت الوزارة أنها ستبذل كل مساعيها لضمان إجراء تحقق علمي وموضوعي بشكل يعترف به المجتمع الدولي، مشيرة إلى أنها تخطط لمشاركة خبير كوري في فريق التحقق التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشاركة معهد علمي كوري في برنامج الاختبارات المتبادلة بين اليابان والوكالة الدولية.كما تخطط الوزارة لإجراء دراسة حول إمكانية الرد القضائي على قرار اليابان، مشيرة إلى إمكانية رفع القضية إلى المحكمة الدولية لقانون البحار.