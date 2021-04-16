الرئيس الكوري مون يجدد عزمه تنفيذ مهامه دون تعثر حتى انتهاء فترة رئاسته

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جدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" عزمه تنفيذ واجباته التي فرضها عليه الشعب والتاريخ، دون تعثر حتى انتهاء فترة رئاسته.جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس "مون" لمساعديه ومستشاريه في مكتب الرئاسة أمس الاثنين، حيث قال إنه سيعتبر الانتقادات التي وجهها له الشعب دواء مرا، معربا عن نيته استخدام تلك الانتقادات كنقطة تحول لبداية جديدة لحكومته، من خلال النظر إلى الوراء في شؤون الدولة.وأضاف الرئيس "مون" أنه سيعمل على تطوير الإنجازات التي حققته الحكومة حتى الآن، ويصحح الأخطاء التي ارتكبتها.ودعا مساعديه ومستشاريه إلى بذل جهودهم للإسراع في وتيرة تمرير القوانين ذات الصلة بمعيشة الشعب من خلال التواصل النشط مع أحزاب المعارضة.كما أكد الرئيس "مون" على أهمية التواصل الكافي بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، وحل القضايا المتعلقة بالحجر الصحي والمضاربات العقارية.وأضاف أنه سيقوم بدفع عجلة عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى، وتعزيز التعاون في مجال اللقاحات مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال القمة التي سيعقدها مع نظيره الأمريكي "جو بايدن" في شهر مايو القادم في واشنطن.