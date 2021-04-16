كوريا تستكمل المصادقة على 3 اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية

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أنهت كوريا الجنوبية عملية التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال.وقالت وزارة العمل والتوظيف الكورية أمس الثلاثاء إنها قدمت وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية إلى المنظمة التابعة للأمم المتحدة، وذلك عبر الفيديو في وقت سابق من يوم أمس. وستدخل الاتفاقيات الثلاث، التي صادق عليها برلمان كوريا الجنوبية في شهر فبراير الماضي، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 20 أبريل من العام القادم. ومن جانبه رحب المدير العام لمنظمة العمل الدولية "غاي رايدر" بهذه الخطوة، قائلا إنها تؤكد اقتناع كوريا الجنوبية بأن التعاون المستدام بين العمال والإدارة والحكومة ضروري لتحقيق السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.ويذكر أن الاتفاقيات الثلاث هي من بين أربع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية، وقد أجلت كوريا الجنوبية الموافقة عليها منذ انضمامها إلى المنظمة في عام 1991، وهي تتناول حرية تكوين الجمعيات، والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، وحظر العمل القسري. أما الاتفاقية الرابعة التي لم تصدق كوريا عليها حتى الآن فهي تتعلق بإلغاء العمل القسري، فلا تزال بحاجة إلى المزيد من المناقشات لأنها يمكن أن تتعارض الاتفاقية مع نظام وكيل الخدمة الاجتماعية في كوريا الجنوبية، حيث يؤدي المجندون واجباتهم كموظفين مدنيين بدلا من الخدمة العسكرية.