كوريا الـ42 عالميا في حرية وسائل الإعلام

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صنفت دراسة جديدة كوريا الجنوبية في المرتبة الـ42 من بين 180 دولة من حيث ضمان حرية وسائل الإعلام.وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"جمعية الصحفيين الكوريين"، أمس الثلاثاء، عن مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021، والذي ظل فيه ترتيب كوريا دون تغيير عن العام الماضي.وكان ترتيب كوريا في حرية وسائل الإعلام قد بلغ ذروته بتحقيق المركز الـ31 في عام 2006 تحت إدارة الرئيس الراحل "روه مو هيون". ومع ذلك، انخفض إلى المركز الـ70 في عام 2016 قبل أن يتحسن إلى المركز الـ63، ويرجع ذلك جزئيا إلى التغييرات التي أحدثتها الوقفات الاحتجاجية على أضواء الشموع في جميع أنحاء البلاد والاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، التي تورطت في فضيحة فساد واسعة النطاق.واحتلت النرويج المرتبة الأولى للعام الخامس على التوالي في هذا المؤشر، وتلاها جيرانها الإسكندنافيون: فنلندا والسويد والدانمارك، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز الـ33، والمملكة المتحدة المركز الـ44.وكانت كوريا الجنوبية الأولى بين الدول الآسيوية، وجاءت تايوان في المرتبة 43، وتلتها اليابان في المرتبة الـ67، بينما احتلت الصين المرتبة الـ177 وكوريا الشمالية المرتبة الـ179.