مجموعات مدنية كورية جنوبية تجمع أموالا لدعم التبادل الاقتصادي بين الكوريتين

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أطلقت مجموعة من الجماعات المدنية الكورية الجنوبية التقدمية حملة لجمع الأموال لتسهيل التبادلات الاقتصادية بين الكوريتين.وعقدت اللجنة التحضيرية لما يسمى بـ"صندوق السلام الكوري" مؤتمرا صحفيا في سيول يوم أمس الثلاثاء، أعلنت فيه عن إطلاق عملية جمع الأموال، قائلة إنها مفتوحة لأي شخص، بما في ذلك الشركات والحكومات الإقليمية والعامة. وتهدف اللجنة إلى إنشاء صندوقين، هما: الصندوق الأخضر وصندوق المحتويات، وجمع ما يصل إلى تريليون وون من الاستثمارات لكل منهما. وسوف يستكشف الصندوق الأخضر إمكانية التعاون بين الكوريتين بشأن تغير المناخ والتكنولوجيا الحيوية والزراعة وصناعات الثروة السمكية، بينما سيركز صندوق المحتويات على الأفلام والموسيقى والسياحة في المناطق الحدودية.وفي إشارة إلى أن صندوق التبادلات بين الكوريتين التابع لحكومة كوريا الجنوبية يحتاج إلى موافقة من حكومتي الكوريتين، أعربت اللجنة عن أملها في أن يساعد الصندوق المدني الجديد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الكوريتين بطريقة أكثر مرونة.