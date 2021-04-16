توقعات عالية بفوز يون يوه جونغ بالأوسكار في فئة أفضل ممثلة مساعدة

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من المتوقع أن تفوز الممثلة الكورية المخضرمة "يون يوه جونغ" بجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ميناري".وقال موقع "غولد ديربي" الأمريكي المتخصص في التنبؤات بالجوائز الأمريكية أمس الثلاثاء، إن "يون" متقدمة كثيرا في استطلاع الرأي الذي أجراه وشارك فيه خبراء ومحررون ومتفرجون قبل خمسة أيام من حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والتسعين، حيث حصلت الممثلة الكورية البالغة من العمر 73 عاما على أكثر من 4500 صوت، في حين جاءت الممثلة "ماريا باكالوفا" في المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث حصلت على 587 صوتا. وجاءت الممثلة "غلين كلوز" في المركز الثالث بـ415 صوتا، وتلتها "أوليفيا كولمان" قم "أماندا سيفريد".ويذكر أنه تم ترشيح فيلم "ميناري" الذي يشبه سيرة ذاتية من إخراج "لي آيزاك جونغ" ويحكي عن عائلة مهاجرة كورية في الولايات المتحدة، لخمس جوائز أوسكار أخرى، تشمل أفضل صورة وأفضل إخراج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل وأفضل نتائج.وأظهر استطلاع موقع "غولد ديربي" أيضا أن المخرج "جونغ" احتل المرتبة الثانية في فئة أفضل مخرج.