كبار القادة الأمريكيين يؤكدون أن كوريا الشمالية تشكل تهديدا مستمرا

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قال قائدان عسكريان أمريكيان كبيران إن كوريا الشمالية مازالت تشكل تهديدا للولايات المتحدة.فمن جانبه أكد الأدميرال "تشارلز ريتشارد" قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية في بيان قُدِّم إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، إن كوريا الشمالية لا تزال تمثل تحديا أمنيا يتمثل في أنشطة تهدد الاستقرار الإقليمي وتتحدى الأعراف الدولية. وأوضح "ريتشارد" أن النظام الكوري الشمالي اختبر صواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، كما أن لديها مخزونا كبيرا من الصواريخ الباليستية. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين للحد من التوتر العسكري، وإشراك الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى، قال الجنرال "جيمس ديكنسون" قائد قيادة الفضاء الأمريكية، إن كوريا الشمالية إلى جانب إيران، تشكلان تهديدات للعمليات الفضائية الأمريكية من خلال الهجمات الإلكترونية والتشويش والحرب الإلكترونية، وأن كوريا الشمالية تواصل تحسين تقنياتها لتعزيز التهديدات الفضائية.