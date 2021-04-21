الولايات المتحدة ترفض التعليق على مسألة مبادلة اللقاحات مع كوريا

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امتنعت الإدارة الأمريكية عن التعليق على تصريحات وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" التي قال فيها إن البلدين الحليفين يناقشان سبل تبادل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وردا على استفسار في هذا الشأن من قبل وكالة يونهاب الكورية للأنباء، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إنه لن يعلق على تفاصيل هذا "الحوار الدبلوماسي الخاص". ومع ذلك، لم يقدم المسؤول الأمريكي نفيا صريحا للمناقشات السرية بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.وكان الوزير "جونغ" قد قال في حديثه أمام جلسة استجواب برلمانية حول تطعيمات كورونا، أمس الثلاثاء، إن سيول تجري محادثات مع واشنطن بشأن الصفقة التي ستمنح الولايات المتحدة بموجبها لقاحات إلى سيول من المخزون الأمريكي، الذي ستعيده كوريا لاحقا بشكل عيني.وأضاف "جونغ" أنه ناقش هذا الأمر مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري"، عندما التقيا في سيول خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن التعاون في مجال اللقاحات بين البلدين يحدث على مستويات متعددة ومن خلال قنوات مختلفة.