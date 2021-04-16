رئيس الوزراء الياباني يقدم هدايا لضريح ياسكوني

Photo : YONHAP News

قالت تقارير بثتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كي" وغيرها من وسائل الإعلام اليابانية، إن رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" قد قدم اليوم بعض الهدايا إلى ضريح ياسكوني الذي يرقد فيه جثامين عدد من المصنفين كمجرمي حرب يابانيين من الدرجة الأولى، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء كان قد قدم أيضا هدايا مماثلة في شهر أكتوبر الماضي بعد توليه المنصب، لكنه لم يزر الضريح بنفسه.وقالت وكالة "كيوطو" اليابانية للأنباء إن رئيس الوزراء السابق "شينزو آبيه" زار الضريح بنفسه، حيث أوضح أن زيارته جاءت للإعراب عن احترام أرواح أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.تجدر الإشارة إلى أن "آبيه" كان قد زار ذلك الضريح يوم الـ26 من ديسمبر من عام 2013، أي بعد عام واحد من توليه منصب رئيس الوزراء، وذلك للمرة الثانية، لكنه أوقف زيارته بعد ذلك إدراكا منه لاعتراض الدول المجاورة لليابان، بما فيها كوريا الجنوبية والصين، وبعد مرور 3 أيام من استقالته من المنصب في الـ19 من سبتمبر من العام الماضي زار الضريح بنفسه مرة أخرى.يشار إلى أن تقديم هدايا لضريح ياسكوني أو زيارته يرمز إلى تكريم أولئك المصنفين كمجرمي حرب، مما يثير غضب الدول التي عانت من الاستعمار الياباني في الماضي، وفي مقدمتها كوريا الجنوبية والصين.