تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس قد عاد إلى مستوى 700 مرة أخرى، لأول مرة منذ أسبوع واحد.وأوضح مركز التعامل مع الأوبئة التابع لهيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 731 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينها 692 حالة محلية المصدر و39 حالة واردة من الخارج.وبهذا بلغ إجمالي عدد الإصابات التراكمي في كوريا 115 ألفا و926، منها 8 آلاف و61 حالة واردة من الخارج.ومن ناحية أخرى، تخطط وزارة التعليم لتجربة فحوص "بي سي آر" الاستباقية على الطلاب والمدرسين في العاصمة سيول بدءا من نهاية الشهر القادم.وبدءا من اليوم وعلى مدار 3 أسبايع سيتم تطبيق فترة الوقاية المركزة على مختلف المدارس والمعاهد الخاصة في مختلف أنحاء البلاد.وعقدت "يو اون هيه" وزيرة التعليم لقاء صحفيا اليوم في مقر الحكومة في سيول حيث أعلنت عن خطة الوزارة لتعزيز التدابير الوقائية من الوباء في جميع المدارس والمعاهد الخاصة في البلاد.وبناء على ذلك من المتوقع أن يتم إدخال فحوص "بي سي آر" الاستباقية إلى الطلاب والمدرسين في المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالعاصمة سيول بدءا من الشهر القادم، أما بقية مناطق البلاد فمن المتوقع أن يتم توسيع الفحوص الاستباقية فيها حسب نتيجة التجربة في سيول.