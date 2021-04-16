صادرات الكميتشي الكورية تسجل رقما قياسيا

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حققت الصادرات الكورية من المخلل التقليدي "كيمتشي" رقما قياسيا غير مسبوق خلال الربع الأول من هذا العام، كما سجل الفائض التجاري في الكيمتشي أعلى مستوى منذ 11 عاما.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية أن قيمة الصادرات من الكيمتشي بلغت 46 مليونا و573 الف دولار، بينما بلغت الواردات منه 38 مليونا و505 آلاف دولار، ليصل الفائض التجاري في هذا المجال إلى 8 ملايين و68 ألف دولار، وهو أكبر فائض من نوعه منذ 11 عاما و3 أشهر، أي منذ الربع الأخير من عام 2009، عندما بلغ 9 ملايين و347 ألف دولار.يشار إلى أن السبب الرئيسي في الفائض الذي كان قد تحقق في عام 2009 يرجع إلى انخفاض الواردات، بينما الفائض هذه المرة يرجع إلى زيادة الصادرات.وحسب الدول، بلغت قيمة الصادرات إلى اليابان 24 مليونا و720 ألف دولار في الربع الأول، بزيادة نسبتها 67.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 8 ملايين و460 ألف دولار بزيادة 80.6 %، وبلغت قيمة الصادرات إلى هونغ كونغ مليونين و340 ألف دولار بزيادة 50.3%.وتفسر هذه الظاهرة بزيادة الوعي عالميا بأن الكيمتشي من المنتجات الغذائية الصحية المساعدة على تعزيز قوة المناعة، خاصة بعد تفشي جائحة كورونا.