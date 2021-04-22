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السياسية

الرئيس مون يأمر بإجراء مراجعة لإمكانية استخدام اللقاح الروسي المضاد لكورونا

Write: 2021-04-22 10:24:41

الرئيس مون يأمر بإجراء مراجعة لإمكانية استخدام اللقاح الروسي المضاد لكورونا

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري لشبكة "كي بي إس" بأن الرئيس "مون جيه إين" أمر مساعديه بمراجعة إمكانية استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، وسط الدعوات المتزايدة إلى تنويع إمدادات اللقاح.
وقال المسؤول أمس الأربعاء إن مساعدي الرئيس أشاروا إلى الحاجة لدراسة إمكانية استخدام اللقاح الروسي وتنويع الإمدادات، لمعالجة المخاوف بشأن صعوبة تأمين كمية كافية من اللقاحات.
وأمر الرئيس "مون" بالنظر في حالات استخدام الدول الأخرى للقاح، ودراسة الطرق الأخرى المختلفة لتأمين اللقاحات، بما في ذلك المشتريات الإضافية والجهود الدبلوماسية والإنتاج المحلي.
وفي الأسبوع الماضي، ناقش مجلس الأمن القومي الكوري إمكانية استخدام اللقاح الروسي خلال اجتماع لجنته الدائمة.
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