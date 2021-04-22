صندوق النقد الدولي يصنف كوريا كعاشر أكبر اقتصاد في العالم مرة أخرى

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عادت كوريا الجنوبية رسميا لتنضم إلى مجموعة أكبر عشرة اقتصادات في العالم، حيث أدت جائحة كورونا إلى تغيير موقف العديد من الاقتصادات الكبرى.ونقل تقرير بثته قناة "سي إن بي سي" عن بيانات أصدرها صندوق النقد الدولي، أن كوريا الجنوبية احتلت المركز العاشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عامين، التي يتم فيها تصنيف كوريا الجنوبية ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، منذ أن احتلت المركز العاشر في عام 2018. وقد وصلت كوريا الجنوبية لأول مرة إلى المركز العاشر في عام 2005، قبل أن تتراجع عنه حتى عام 2017.وتوقعت "سي إن بي سي" أن تظل كوريا الجنوبية ضمن المراكز العشرة الأولى على الأقل حتى عام 2026.وقد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في استطلاع عام 2020، وتلتها الصين واليابان وألمانيا. واحتلت المملكة المتحدة المركز الخامس لتحل محل الهند التي تراجعت إلى المركز الخامس، ويرجع هذا جزئيا إلى إجراءات الإغلاق الكبيرة التي اتخذتها بسبب الوباء.واحتلت فرنسا المركز السابع، وتلتها إيطاليا وكندا. وتراجعت البرازيل التي كانت في المركز التاسع في عام 2019 إلى المركز الثاني عشر، بسبب العدد الهائل من الإصابات هناك.