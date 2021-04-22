بايدن يقول إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإرسال لقاحات إلى الخارج

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ليس لديها ما يكفي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لإرسالها إلى الخارج في الوقت الراهن، لكنه توقع أن تستطيع القيام بذلك لاحقا.وأدلى "بايدن" بهذه التصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، عندما سُئل عن مشاركة الفائض من اللقاحات مع الدول الأخرى.وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستدرس ما ستفعله ببعض اللقاحات التي لن تستخدمها، وتأمل أن تكون قادرة على تقديم بعض المساعدة للبلدان في جميع أنحاء العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" في وقت سابق من اليوم.وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة قدمت القليل من المساعدات وستحاول مساعدة بعض الدول أكثر، وأعرب عن ثقته في أن الولايات المتحدة يمكنها مساعدة بعض الدول الأخرى، ومن بينها دول أمريكا الوسطى.