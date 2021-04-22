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الدولية

بريطانيا تدعو كوريا كدولة ضيفة إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع

Write: 2021-04-22 10:36:26

بريطانيا تدعو كوريا كدولة ضيفة إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تستضيف بريطانيا اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة السبع لمدة 3 أيام في أوائل الشهر القادم، وقد دعت كوريا الجنوبية للمشاركة كدولة ضيفة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان صحفي إن لندن سوف تستضيف اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لمجموعة السبع في الفترة من 3 إلى 5 مايو، قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المقرر لها شهر يونيو.
وقد دعت بريطانيا كوريا الجنوبية والهند وأستراليا وجنوب أفريقيا والرئيس والأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، للانضمام إلى أجزاء من الاجتماع كضيوف.
وسوف يكون الاجتماع المرتقب أول اجتماع مباشر لوزراء خارجية مجموعة السبع منذ أبريل 2019.
ومن المتوقع أيضا أن تجري بعض الدول المشاركة محادثات ثنائية خلال الاجتماع الذي يستمر 3 أيام.
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