واشنطن تؤكد أنها تركز حاليا على تطعيم المواطنين الأمريكيين

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تركز حاليا على تطعيم مواطنيها. وأدلى المتحدث باسم الوزارة "نيد برايس" بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول ترتيبات "تبادل اللقاحات" التي ذكرها وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ".وقال "برايس" إنه لن يخوض في تفاصيل "الاتصالات الدبلوماسية الخاصة" مع كوريا الجنوبية، لكنه ألمح إلى موقف سلبي تجاه تلك الترتيبات، وأضاف أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على فعل المزيد عندما يتحسن وضع جهود التطعيم الخاصة بها، لكنها في الوقت الحالي تركز على تطعيم مواطنيها، حيث إن الحكومة الأمريكية "عليها التزام تجاه الشعب الأمريكي".وكان وزير الخارجية الكوري الجنوبي قد صرح خلال جلسة برلمانية يوم الثلاثاء بأن سيول تجري "مناقشات جادة" مع واشنطن، لاقتراض لقاحات كورونا فيما وصفه بـ"ترتيبات لتبادل اللقاحات".