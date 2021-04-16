الرئيس مون يشارك في قمة المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي بايدن

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من المقرر أن يشارك الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" في قمة المناخ التي يستضيفها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" اليوم الخميس عبر الفيديو.وسوف ينضم "مون" إلى العشرات من رؤساء الدول الأخرى في قمة المناخ المقرر عقدها على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة، بمن في ذلك رئيسا الصين وروسيا.وسوف يلقي الرئيس "مون" كلمة لتوضيح التزام كوريا بأهدافها المناخية خلال الجلسة التي ستعقد لمدة ساعتين من الساعة 9 من مساء اليوم الخميس بتوقيت كوريا.ومن المتوقع أن يشرح الرئيس خطط كوريا لتحقيق هدف الحياد الكربوني حتى عام 2050، وأن يطلب الدعم العالمي لقمة النمو الأخضر والتنمية المستدامة التي ستُعقد في سيول الشهر القادم.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي" إن مشاركة "مون" ستمثل فرصة لسيول وواشنطن لتعزيز مشاركتهما بشأن قضية المناخ، وترسيخ مكانة كوريا كدولة رائدة في الحملة الدولة لمعالجة تلك المشكلة.