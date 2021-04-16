ردود فعل متباينة إزاء رفض محكمة كورية دعوى قضائية من قبل ضحايا الاسترقاق الجنسي

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امتنعت وزارة الخارجية الكورية عن التعليق على قرار محكمة كورية برفض دعوى قضائية ثانية أقامتها ضحايا الاسترقاق الجنسي ضد الحكومة اليابانية.وقالت الوزارة أمس إنها تقوم حاليا بالتعرف على تفاصيل ذلك القرار، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحكومة الكورية ستبذل كل ما في وسعها من أجل استعادة شرف وكرامة ضحايا الاسترقاق الجنسي.كما أشارت إلى أن قضية الاسترقاق الجنسي تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان بالنسبة للمرأة على مستوى العالم، وانتهاكا لحقوق الإنسان بصفة عامة، وأكدت على موقف الحكومة الكورية الذي يدعو الحكومة اليابانية إلى تحمل المسؤولية والاعتذار والمراجعة.من ناحية أخرى، لم تصدر الحكومة اليابانية تعليقا مباشرا على قرار المحكمة الكورية، لكنها أشارت إلى ضرورة تحليل تفاصيله.وكان وزير الخارجية الياباني قد أعرب عن الأسف الشديد على الحكم الصادر في الدعوى القضائية الأولى، لكنه أعرب هذه المرة عن رضائه قائلا إن الحكم الثاني مناسب.