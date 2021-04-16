اتصالات بين سيول وواشنطن قبل الإعلان عن السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية

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أجرى "نو كيو دوك" المفاوض الكوري الجنوبي الخاص للسلام في شبه الجزيرة الكورية مباحثات هاتفية اليوم مع "سونغ كيم" مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث ناقش الجانبان التطورات ذات الصلة بالسياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية التي ينتظر الإعلان عنها قريبا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن الجانبين شددا على التعاون الوثيق فيما بينهما خلال المرحلة الأخيرة من مراجعة وإعداد السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.وأضافت أن الجانبين تبادلا الآراء حول سبل ترسيخ التعاون المشترك من أجل تحقيق تقدم في جهود إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإرساء السلام الدائم فيها، كما اتفقا على مواصلة التشاور بشكل مكثف على مختلف المستويات لضمان نجاح القمة الكورية الأمريكية التي ستعقد في نهاية شهر مايو القادم.ويذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أنهت فعليا عملية مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية، وتدرس حاليا موعد الإعلان عنها.وكان مستشار الأمن القومي الكوري "صو هون" قد بحث في اجتماع مع نظيريه الأمريكي والياباني، عُقد يوم 2 من هذا الشهر في الولايات المتحدة، اتجاه وسبل تنفيذ السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية.