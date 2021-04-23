قائد أمريكي يؤكد استعداد بلاده التام لردع أي عدوان من قبل كوريا الشمالية

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أكد قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية "تشارلز ريتشارد" أمس الخميس على أن الولايات المتحدة مستعدة وقادرة على ردع أي عدوان من قبل كوريا الشمالية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي في البنتاغون ردا على سؤال بشأن التهديدات النووية الكورية الشمالية، حيث أعرب القائد الأمريكي عن ثقته القوية في قدرات الولايات المتحدة على الردع، مشيرا إلى أن بلاده على دراية واسعة بقدرات كوريا الشمالية، لكنه سلط الضوء أيضا على أهمية الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.ولم يقدم ريتشارد إجابة مباشرة على سؤال حول التقارير التي تشير إلى أن كوريا الشمالية تبدو وكأنها تستعد لإجراء اختبار على صاروخ باليستي يُطلق من غواصة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة مستعدة لأي شيء قد تقوم به كوريا الشمالية.وكان القائد العسكري الأمريكي قد حذر في بيان مكتوب قدمه إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ باليستية عابرة للقارات مصممة لضرب الأراضي الأمريكية بأكملها، وأن لديها مخزونا كبيرا من الصواريخ الباليستية.