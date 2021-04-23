1.9% ارتفاعا في ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية في 2020

ارتفعت ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية بحوالي 2% في عام 2020، مقارنة بالعام الأسبق.
ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة، امتلك الأجانب 253.3 كيلومترا مربعا من الأراضي في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالعام الأسبق.
وزادت قيمة الأراضي التي يمتلكها الأجانب بنسبة 3.1% لتصل إلى 31.49 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.
وكانت حصة المواطنين الأمريكيين هي الأعلى من حيث الملكية، حيث امتلكوا 52.6% من جميع الأراضي المملوكة للأجانب.
وجاء المواطنون الصينيون في المرتبة الثانية بنسبة 7.9%، وتلاهم الأوربيون بنسبة 7.2%، واليابانيون بنسبة 7%.
وبحسب المناطق، استحوذت مقاطعة "كيونغ كي" على 18.1% من إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للأجانب.