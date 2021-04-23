1.9% ارتفاعا في ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية في 2020

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ارتفعت ملكية الأجانب للأراضي في كوريا الجنوبية بحوالي 2% في عام 2020، مقارنة بالعام الأسبق.ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة، امتلك الأجانب 253.3 كيلومترا مربعا من الأراضي في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالعام الأسبق.وزادت قيمة الأراضي التي يمتلكها الأجانب بنسبة 3.1% لتصل إلى 31.49 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.وكانت حصة المواطنين الأمريكيين هي الأعلى من حيث الملكية، حيث امتلكوا 52.6% من جميع الأراضي المملوكة للأجانب.وجاء المواطنون الصينيون في المرتبة الثانية بنسبة 7.9%، وتلاهم الأوربيون بنسبة 7.2%، واليابانيون بنسبة 7%.وبحسب المناطق، استحوذت مقاطعة "كيونغ كي" على 18.1% من إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للأجانب.