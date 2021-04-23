هبوط حاد في المؤشرات العالمية للعملات المشفرة

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انخفض سعر عملة "بيت كوين" المشفرة بنسبة تجاوزت 5%، كما انخفض سعر عملة "دوج كوين" المشفرة أيضا بنسبة تجاوزت 17%، بعد أن كان قد شهد ارتفاعا حادا في الآونة الأخيرة.وطبقا لموقع "كوين ماركت كاب" للعملات الرقمية، بلغ سعر "بيت كوين" 52 ألفا و6.6 دولار حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة حسب توقيت كوريا، بانخفاض 5.18% مقارنة باليوم السابق.وأشار الموقع إلى أن إجمالي قيمة عملة "بيت كوين" على مستوى العالم بلغ 964 مليارا و20 مليون دولار، بعد أن انخفض سعرها لليوم الرابع على التوالي.وتوقع موقع "كوين ديسك" المتخصص في العملات الرقمية أن يستمر سعر عملة "بيت كوين" في الانخفاض.وشهد سعر العملة المشفرة "دوج كوين" انخفاضا حادا اليوم بنسبة 17.08% مقارنة باليوم الأسبق، ليصل إجمالي قيمتها إلى 33 مليارا و810 ملايين دولار، بعد أن كان قد تجاوز 50 مليار دولار.ومن جانبه حذر رئيس لجنة الخدمات المالية الكورية "أون سونغ سو" أمس الخميس من أن الحكومة لن تكون قادرة على حماية الذين يستثمرون أموالهم في سوق العملات المشفرة.