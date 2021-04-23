عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا يقترب من 800

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مايقرب من 800 حالة اليوم الجمعة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 106 أيام.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إنه تم الإبلاغ عن 797 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 117 ألفا و458 شخصا.وقد ظل عدد حالات الإصابة اليومية عند مستوى أكثر من 700 حالة لليوم الثالث على التوالي، ليسجل أعلى رقم منذ يوم السابع من يناير الماضي الذي بلغ فيه عدد الإصابات الجديدة 869 حالة.وشكلت الحالات التي يتعذر تعقبها 29% من جميع الحالات المبلغ عنها في الأسبوعين الماضيين، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.ومن بين حالات الإصابة الجديدة أمس، كانت هناك 758 حالة محلية المصدر، منها 198 حالة في سيول، و290 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و10 حالات في مدينة إنتشون، و260 حالة أخرى في أرجاء مختلفة من البلاد، أما الـ39 حالة المتبقية فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وتم الإبلاغ عن 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 811 حالة وفاة حتى الآن.