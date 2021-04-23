قادة 40 دولة يحضرون قمة المناخ العالمية عبر الإنترنت

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افتتحت أمس الخميس قمة المناخ العالمية عبر الإنترنت التي يستضيفها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بحضور قادة 40 دولة، بمن في ذلك الرئيس الكوري "مون جيه إين"، ويستمر انعقادها لمدة يومين.وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في كلمة افتتاح القمة إن التغير المناخي يعد مشكلة وجودية، وعرض هدف الولايات المتحدة الجديد لتخفيض حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستوى أكثر من النصف مقارنة بعام 2005، وذلك حتى عام 2030.ودعا "بايدن" دول العالم إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.وكان الاتحاد الأوربي قد رفع هدفه لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 15%، فيما عززت كندا واليابان أيضا هدفهما في هذا الصدد.أما بعض الدول التي تكثر فيها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل الصين والهند وروسيا، فلم تعرض أهدافها لتخفيض تلك الغازات.ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" على ضرورة مناقشة أزمة التغير المناخي من خلال المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، وليس بواسطة الولايات المتحدة، وذلك من أجل تنسيق المصالح المختلفة بين الدول النامية والدول المتقدمة.ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الهدف المشترك بين دول العالم بشأن تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيقام في شهر نوفمبر القادم في بريطانيا.