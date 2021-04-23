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السياسية

كوريا و8 دول في أمريكا الوسطى تعرب عن قلقها من تصريف المياه الملوثة اليابانية

Write: 2021-04-23 12:03:32Update: 2021-04-23 13:48:31

كوريا و8 دول في أمريكا الوسطى تعرب عن قلقها من تصريف المياه الملوثة اليابانية

Photo : YONHAP News

أعربت كوريا الجنوبية وثماني دول في أمريكا الوسطى عن قلقها من قرار الحكومة اليابانية بتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع على مستوى نائب وزير الخارجية عقد أمس الخميس في كوستاريكا بين كوريا الجنوبية ونظام التكامل في أمريكا الوسطى. 
وأعرب المشاركون عن قلق بلدانهم العميق من الآثار الجانبية السلبية الناجمة عن إطلاق المياه الملوثة في البحر، مؤكدين على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي تدابير مشتركة لمواجهة تعرض منطقة المحيط الهادئ للتلوث البحري.
الجدير بالذكر أن نظام التكامل في أمريكا الوسطى قد تم تأسيسه في شهر ديسمبر من عام 1991، ويضم في عضويته 8 دول، هي: كوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا وبنما وبليز وجمهورية الدومينيكان وغواتيمالا وهندوراس.
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