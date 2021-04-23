كوريا تصدر أول موافقة على ترخيص أجهزة للتشخيص الذاتي لفيروس كورونا

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وافقت السلطات الصحية الكورية الجنوبية على ترخيص نوعين من أجهزة التشخيص الذاتي للإصابة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى في البلاد.وقالت وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية اليوم الجمعة إنها وافقت على ترخيص نوعين من أجهزة التشخيص الذاتي للإصابة بفيروس كورونا، بشرط أن تقوم الشركات المنتجة لتلك الأجهزة بتقديم تقارير حول نتائج الاختبارات السريرية الإضافية في غضون 3 أشهر.وأضافت الوزارة أن شركتي "إس دي بايوسينسر" و"هيوماسيس" الكوريتين تقومان بإنتاج الجهازين اللذين تمت الموافقة على ترخيصهما، مشيرة إلى أن هذين الجهازين قد تمت الموافقة على استخدامهما الطارئ للخبراء في كوريا الجنوبية، وأنهما حصلا على ترخيص في بعض الدول لاستخدامهما في تشخيص الإصابة الذاتي بالفيروس.وأوضحت الوزارة أن الموافقة على ترخيص هذين الجهازين ستكون مؤقتة قبل طرحهما في السوق بشكل رسمي، مشيرة إلى أنه سيتم السماح باستخدام الجهازين للاختبار الذاتي إذا كان من الصعب الخضوع للاختبار الجيني لأسباب معينة.