بدء تطعيم الشرطة وحرس السواحل ومسؤولي الإطفاء في كوريا اليوم الاثنين

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في تطعيم العاملين الأساسيين، مثل ضباط الشرطة وحرس السواحل ورجال الإطفاء، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ووفقا للسلطات الصحية أمس الأحد، سيتلقى هؤلاء العمال الأساسيون لقاحات أسترازينيكا في المؤسسات الطبية المعيّنة من قبل المدن والمقاطعات ذات الصلة.وكانت الحكومة قد خططت في وقت سابق لتطعيمهم في يونيو، لكنها بكّرت بالموعد إلى أبريل. ومن المفترض أن يتلقى حوالي 173 ألف عامل أساسي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا اعتبارا من اليوم الاثنين، ولكن تم استبعاد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بسبب المخاوف من حدوث الحالات النادرة من جلطات الدم.وستبدأ السلطات الصحية أيضا في إعطاء اللقاحات للعاملين الصحيين في المؤسسات الطبية والصيدليات والمرضى المصابين بأمراض الكلى المزمنة اليوم.