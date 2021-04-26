زيادة قيود الاستيراد ضد كوريا خلال الربع الأول من هذا العام

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واجهت كوريا الجنوبية المزيد من قيود الاستيراد من الدول الكبرى في الربع الأول من هذا العام بسبب تزايد الحمائية التجارية في جميع أنحاء العالم وسط جائحة كورونا.ووفقا لجمعية التجارة الدولية الكورية أمس الأحد، شهدت كوريا الجنوبية خمسة قيود جديدة على الواردات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.واعتبارا من أوائل أبريل، بدأت كوريا الجنوبية تخضع لـ212 إجراءً لتنظيم الاستيراد من 26 دولة. ومن بين تلك الإجراءات: 159 رسوم لمكافحة الإغراق، و43 إجراء وقائيا، وعشرة رسوم تعويضية.وقد اتضح أن الولايات المتحدة تفرض معظم تلك القيود على السلع الكورية الجنوبية بمقدار 44، وتليها الهند بـ27، ثم الصين بـ16.وحسب المنتجات، كانت قيود الاستيراد على منتجات الصلب والمعادن الأكبر بمقدار 103، وتليها المواد الكيميائية بـ45.