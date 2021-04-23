الحكومة الكورية تحدد فترة حجر صحي خاصة لاحتواء عدوى كورونا

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حددت الحكومة الكورية الجنوبية أسبوعا واحدا اعتبارا من اليوم الاثنين كفترة حجر صحي خاصة بهدف وقف الارتفاع في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا.وأعلنت السلطات الصحية الكورية عن هذه الخطوة أمس الأحد في إفادة صحفية، قائلة إن فترة الحجر الصحي الخاصة ستطبق حتى يوم 2 مايو، عندما تنتهي مستويات التباعد الاجتماعي الحالية.وبموجب هذه الخطوة، سيتم حظر تناول الطعام والتجمعات من قبل موظفي الخدمة المدنية، وسيتم توسيع العمل من المنازل وكذلك ساعات العمل المرنة في القطاع العام.وتخطط السلطات لشن حملة على انتهاكات إجراءات الحجر الصحي دون إشعار مسبق.وحذرت السلطات الصحية أيضا من أنها قد تفرض قيودا أكثر صرامة على المنشآت والشركات متعددة الاستخدامات إذا استمر اتجاه العدوى الحالي.