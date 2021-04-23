كوريا الجنوبية تتعاقد مع فايزر على شراء 40 مليون جرعة لقاح إضافية

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وقعت كوريا الجنوبية عقدا مع شركة "فايزر" لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.وقال فريق العمل الكوري المسؤول عن شراء لقاحات كورونا في موجز صحفي يوم الجمعة الماضي إنه وقع عقدا لشراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر تكفي لتطعيم 20 مليون شخص.وبهذا ستتمكن كوريا الجنوبية من الحصول على لقاحات من فايزر تكفي لتطعيم 33 مليون شخص.وأوضحت الحكومة الكورية أن إجمالي حجم اللقاحات التي حصلت عليها حتى الآن يكفى لتطعيم 99 مليون شخص، أي 1.9 ضعف عدد سكان البلاد.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل لقاحات تكفي لتطعيم 50 مليون شخص للبلاد بحلول شهر سبتمبر القادم، منها لقاحات نوفافكس وموديرنا ويانسين.وتوقعت الحكومة أن يصل عدد متلقى اللقاحات الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما إلى 44 مليون شخص، إذا تمت إمدادات اللقاحات بشكل سلس.الجدير بالذكر أن المفاوضات بشأن شراء لقاحات موديرنا التي من المفترض أن تصل إلى كوريا بدءا من شهر مايو القادم، لا تزال جارية حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق.