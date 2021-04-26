بدء تطعيم الشرطة وحرس السواحل ورجال الإطفاء

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اعتبارا من اليوم الاثنين، سيحق للعمال الأساسيين في كوريا، مثل ضباط الشرطة وحرس السواحل ورجال الإطفاء، الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.ووفقا للسلطات الصحية الكورية، سيحصل حوالي 173 ألفا من هؤلاء العمال على لقاحات أسترازينيكا.وسوف تبدأ السلطات الصحية أيضا في إعطاء اللقاحات لـ257 ألف عامل صحي في المؤسسات الطبية والصيدليات، بالإضافة إلى حوالي 173 ألف مريض يعانون من أمراض الكلى المزمنة في نفس اليوم.ويمكن لهؤلاء الأشخاص تلقي اللقاحات في المؤسسات الطبية التي تحددها السلطات المختصة، ولكن سيتم استبعاد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بسبب المخاوف من حدوث حالات نادرة من جلطات الدم.كما ستبدأ الحكومة في تطعيم الجنود في أوائل الشهر القادم.