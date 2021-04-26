منع الجنود من التجمع وتناول الطعام معا حتى يوم 2 مايو

Photo : YONHAP News

قررت السلطات العسكرية الكورية حظر تجمعات الجنود وتناولهم الطعام معا حتى يوم 2 مايو، وذلك بعدما حددت الحكومة أسبوعا اعتبارا من اليوم الاثنين كفترة حجر صحي خاصة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.وأخطرت وزارة الدفاع الجيش بالمبادئ التوجيهية ذات الصلة يوم أمس الأحد. وبموجب هذه الإجراءات، يُنصح الجيش بتأجيل أو إلغاء الأحداث والرحلات خارج القواعد العسكرية، والامتناع عن الاجتماعات الشخصية. كما تنص الإجراءات على التطبيق الموسع لساعات العمل المرنة وترتيب ساعات تناول الطعام لتقليل الاحتكاك في الكافيتريات.وفي الوقت نفسه، سيتم السماح للجنود الذين تم وضعهم في الحجر الصحي الاحترازي بعد الإجازة باستخدام الهواتف المحمولة خلال النهار ما لم تكن هناك أسباب محددة.